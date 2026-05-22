В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трех трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге на пять дней изменят схемы маршрутов трех трамваев и трех троллейбусов. В этот период на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов будут проводиться ремонтные работы трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 00.00 12 июня до 05.00 17 июня движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки "Улица Кузнецова" до остановки "Педагогический университет", в обоих направлениях будет закрыто. Вместо этого они проследуют следующим образом:

трамвай № 5 будет следовать по маршруту: Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ;

трамвай № 8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки – Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;

трамвай № 24: 7 Ключей – Техническая – Бебеля – Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки.

Также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов, от улицы Победы до улицы Машиностроителей и по улице Машиностроителей, от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки. Транспорт будет курсировать по: