В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трех трамваев и троллейбусов
В Екатеринбурге на пять дней изменят схемы маршрутов трех трамваев и трех троллейбусов. В этот период на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов будут проводиться ремонтные работы трамвайных путей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с 00.00 12 июня до 05.00 17 июня движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки "Улица Кузнецова" до остановки "Педагогический университет", в обоих направлениях будет закрыто. Вместо этого они проследуют следующим образом:
- трамвай № 5 будет следовать по маршруту: Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Уральская – Блюхера – Шарташ;
- трамвай № 8: Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки – Эльмаш – Донская – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Космонавтов – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 24: 7 Ключей – Техническая – Бебеля – Донбасская – Победы – Кузнецова – Машиностроителей – Площадь 1 Пятилетки.
Также будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Космонавтов, от улицы Победы до улицы Машиностроителей и по улице Машиностроителей, от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки. Транспорт будет курсировать по:
- троллейбус № 26 по маршруту: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Крауля (обратно по маршруту);
- троллейбус № 29: Коммунистическая – Калининская (по маршруту) далее Калининская – Космонавтов – Бакинских Комиссаров – Коммунистическая;
- троллейбус № 32: Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Космонавтов – Ильича – Кировградская – Машиностроителей – Космонавтов – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Академическая – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая (обратно по маршруту).