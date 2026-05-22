"Автомобилист" продлил контракт с нападающим Шашковым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Никитой Шашковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, новое одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года. Шашков присоединился к "Автомобилисту" в середине сезона-2024/25 и за полтора года принял участие в 106 матчах КХЛ. За это время на его счету 26 (8+18) баллов за результативность.

В минувшем сезоне нападающий пропустил только три встречи и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности +7. В прошедшем чемпионате он стал лидером "Автомобилиста" по силовым приемам (198), в два раза превзойдя ближайших конкурентов. А среди всех игроков лиги по этому показателю Шашков стал шестым.

Напомним, что в апреле клуб из Екатеринбурга продлил контракт с нападающим Максимом Денежкиным.