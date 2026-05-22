Российский фильм "Сценарная комната" собрал три награды в Берлине

Фильм "Сценарная комната" получил сразу три приза на крупном международном фестивале WorldMediaFestivals 2026 в Берлине. Этот конкурс ежегодно определяет лучшие мировые проекты в сфере медиа и брендового кино. Авторы создали необычную метакомедию, в которой смешали сразу несколько жанров: от космической одиссеи и мюзикла до документального расследования, сообщают "Известия".

Сюжет объединяет известных артистов - Константина Хабенского, Юлию Пересильд и Сергея Минаева. По сценарию они ждут режиссера и спорят, как лучше снять кино о спасении будущего. В какой-то момент герои начинают догадываться, что кто-то уже пишет сценарий про них самих. В Берлине проект завоевал гран-при за лучший сторителлинг, а также две золотые награды за инновации в корпоративных коммуникациях.

Руководитель агентства FreeMotion Вячеслав Гольдфельд объяснил успех фильма его необычным строением. Сначала зритель видит художественную историю, затем - документальные кадры, и только в конце понимает, что это фильм о компании. Такой подход удерживает внимание профессионалов и обычной аудитории. Гольдфельд также отметил, что зарубежные эксперты оценивают творчество объективно и продолжают активно общаться с российскими продюсерами из ассоциации IQMP.

Агентство FreeMotion Group сняло эту картину по заказу компании "Сибур". Через захватывающий сюжет авторы рассказали о новых научных открытиях и технологиях нефтегазохимического гиганта. Проект доказал, что рассказ о науке может быть интересным и понятным широкому зрителю.

