Спорт Тюменская область
Фото: duma72.ru

Развитие адаптивного спорта в Тюменской области обсудили на выездном заседании комитета региональной думы по соцполитике

Депутаты комитета Тюменской областной думы по социальной политике провели выездное заседание, посвященное вопросам развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе. Мероприятие состоялось в тюменском Легкоатлетическом манеже. Народные избранники в том числе пообщались с участниками проходившей в манеже региональной XXXI Спартакиады инвалидов по бадминтону.

В заседании комитета также приняли участие представители общественных организаций и органов власти.

"Наша задача — посмотреть, какие перспективы по развитию адаптивного спорта в нашем регионе. Сегодня у нас развиваются 28 видов спорта, более 30 тысяч человек занимаются адаптивным спортом. Конечно, особое внимание мы уделяем участникам специальной военной операции. Развиваются разные виды спорта: следж-хоккей, метание ножей и другие", — рассказала тюменским журналистам председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Глава комитета сообщила, что актуальность темы выездного заседания подтверждается тем обстоятельством, что в ходе депутатских приемов обращаются с различными вопросами в том числе общественные организации, которые вносят большой вклад в развитие новых видов адаптивного спорта.

С докладом выступил и.о. директора департамента физической культуры и спорта Тюменской области Александр Шатохин.

Он рассказал народным избранникам, что в 2025 году доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Тюменской области, составила 48,4% или 30 837 тысяч человек. Физкультурно-оздоровительная работа с данной категорией граждан осуществляется на базе 55 учреждений во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области. Используют 4 тысячи 461 спортивное сооружение. Это стадионы, спорткомплексы, ледовые дворцы, лыжные базы, бассейны, спортивные залы и другие объекты. Тренеры организуют занятия по месту жительства по самым разным видам спорта. Среди них: скандинавская ходьба, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, шахматы, шашки, бильярд, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, дыхательная гимнастика, дартс, суставная гимнастика, голбол, атлетическая гимнастика, подвижные игры, бадминтон, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование. При этом, занятия осуществляются по интегрированным программам, где люди с инвалидностью занимаются параллельно со здоровыми людьми.

"В Тюменской области в достаточной мере развита сеть спортивных организаций и учреждений, не везде всё идеально, но у большинства людей с инвалидностью возможность заниматься физкультурой есть", — отметил в ходе заседания председатель тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

Он отметил, что любой спорт, в том числе адаптивный, требует значительных ресурсов, материально-технической базы для того, чтобы спортсмены развивались, показывали достойный результат. В 2025 году при поддержке депутатов Тюменской областной думы тюменское отделение ВОИ провело фестиваль настольных спортивных игр "Разные. Равные. Единые". В командах были представители депутатского корпуса сельских поселений, участники СВО и представителя ВОИ. По итогам фестиваля в шести муниципалитетах закупили настольные игры.

Всего в предыдущем году спортсмены Тюменской области, приняли участие во всероссийских и международных соревнованиях, на которых завоевали 146 медалей различного достоинства. В регионе подготовили 188 спортсменов массовых разрядов, в том числе первый спортивный разряд имеют семь человек, КМС – 20 человек, звание мастера спорта присвоено трем.

Особое внимание уделяется привлечению к адаптивной физкультуре и спорту ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Кроме государственных и муниципальных учреждений к оказанию физкультурно-спортивных услуг привлечено 26 частных фитнес-центров по направлениям атлетическая гимнастика, плавание, единоборства, йога, футбол, настольный теннис. Общий охват занимающихся составил 388 человек. Услуги оказываются как на безвозмездной, так и на льготной основе.

Руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Маргарита Суворова поделилась опытом реализации программ в этом направлении.

Подводя итоги заседания, Ольга Швецова отметила большой вклад общественных организаций в обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Это очень важная тема, и мы с коллегами держим ее на постоянном контроле. Во взаимодействии с правительством области и общественными организациями инвалидов вносим необходимые изменения в законодательство, регулирующее вопросы качества и доступности объектов спортивной инфраструктуры. Наша цель – чтобы адаптивный спорт в Тюменской области успешно развивался и приносил новые победы и достижения на соревнованиях», - резюмировала глава комитета.

В решении по итогам выездного заседания депутаты Тюменской областной Думы положительно оценили результаты работы по развитию адаптивной физической культуры и спорта в регионе и дали ряд рекомендаций правительству региона по совершенствованию качества и доступности физкультуры и спорта для людей с инвалидностью. Комитет социальной политики зафиксирует инициативы, поступившие от общественных организаций и депутатов. Также было предложено создать рабочую группу по вопросам развития адаптивного спорта на уровне региона, в перспективе — усилить межведомственное взаимодействие в этой отрасли.

Теги: адаптивный спорт, комитет по социальной политике тюменской областной думы, инвалиды, участники сво


Мнения из сети