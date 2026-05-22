Главу отдела по борьбе с наркотиками в Нижнем Тагиле отправили в СИЗО

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Нижнетагильское" Артура Белых отправили в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ) и превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 июня включительно.

Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Днем ранее стало известно о задержании Белых. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, речь может идти о связи обвиняемого с ОПГ "Фортуна", действовавшей в 90-е на территории Нижнего Тагила.