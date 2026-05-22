"Дикий самокатчик, жди штрафов": в Екатеринбурге нарушения СИМ будут фиксировать автоматически

В столице Урала отработали технологию автоматического мониторинга нарушений, допущенных самокатчиками. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Дорожные камеры, установленные на перекрестках, оснастили программным модулем, фиксирующим езду вдвоем, не спешивание на пешеходных переходах, детей на СИМ и многое другое. В один из дней с хорошей погодой камеры сняли 3 тысячи фактов нарушений.

"Вдумайтесь: три тысячи в сутки! Можно, конечно, пофантазировать и перемножить на суммы штрафов, но нам лень – позанимайтесь сами. Суть при этом не меняется: дикий самокатчик, жди штрафов!", - пишет близкий к мэрии канал.

Напомним, на этой неделе в самом центре Екатеринбурга полиция провела рейд по поиску нарушителей на электросамокатах. В итоге за пару часов были выявлены десятки нарушений.