На части АЗС в Севастополе введены талоны, продажа в одни руки ограничена

В Севастополе на ряде автозаправок нет некоторых видов топлива.

"На заправках сети АТАН в наличии имеется бензин марок АИ-92 и АИ-95, и ДТ, но не на всех станциях. На части заправок ТЭС есть 92 бензин, поставка АИ-95-го и дизеля ожидается к вечеру, мы работаем над этим. ДТ пока по талонам", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он заявил, что во избежание "ажиотажа, как и в прошлый раз" продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру "до стабилизации ситуации". "То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием и, что особенно важно, не создавать искусственный ажиотаж", - добавил глава города.

В прошлом году в Крыму также были проблемы с топливом.