На Среднем Урале нашли 290 гектаров заросших сельхозземель

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в Свердловской области 290 га заброшенных сельхозземель. Все они располагаются на территории Богдановичского района.

Участки были обследованы с помощью беспилотных авиационных систем. На всей площади выявлено зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Земли находятся в запущенном состоянии, сельскохозяйственная деятельность не ведется, посевы сельскохозяйственных культур отсутствуют. Арендатор земельных участков также не использует их для сельскохозяйственного производства.

В соответствии с действующим законодательством РФ в отношении арендатора были приняты меры в рамках установленных полномочий.