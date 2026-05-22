75% россиян доверяют Александру Лукашенко

Из действующих лидеров постсоветских стран россияне больше всего доверяют Александру Лукашенко. Рейтинг президента Белоруссии составляет 75% (и это больше, чем текущий рейтинг доверия Владимиру Путину), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лукашенко лидирует с очень большим отрывом. Второе место у президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева – 25%. Президент Узбекистана Шавкат Мирзеев набирает 8%, премьер-министр Армении Никол Пашинян – 7%. Лидеры Азербайджана, Грузии, Киргизии набирают у россиян по 5% доверия, лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы – по 4%.

Социологи отмечают, что Лукашенко стал лидером, доверие к которому с 2016 года не только сохранилось у россиян, но и выросло (с 65%). А вот Токаев сильно уступает своему предшественнику: в 2016 году Нурсултан Назарбаев вызывал доверие у 54% россиян.

Также сильно теряет в доверии Ильхам Алиев, лидер Азербайджана. В 2018 году ему доверили 14% россиян.