22 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на встрече с руководителями ГК «Росатом» обсудил перспективы развития атомградов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» по работе с регионами Александром Горовым. В повестке встречи были вопросы повышения качества жизни в атомградах, модернизации инфраструктуры, поддержки кадрового потенциала, реализации мастер-планов Озерска, Снежинска и Трехгорного.

Глава региона в очередной раз подчеркнул, что «Росатом» остается для Южного Урала надежным партнером, а ЗАТО, расположенные в регионе, являются центрами самых передовых технологий. Всего на данный момент на градообразующих предприятиях Озерска, Снежинска и Трехгорного трудятся порядка 27 тысяч специалистов.

«Наша совместная с Госкорпорацией "Росатом" задача – дальше продолжать развивать территории, делать жизнь горожан еще более комфортной. Интересный и насыщенный досуг в городе, качественная медицинская помощь – это залог того, чтобы молодые кадры оставались и приезжали в атомные города», – отметил Алексей Текслер.

Регион постоянно уделяет особое внимание качеству жизни в атомградах. Так, с  2019 года на развитие дорожной сети ЗАТО израсходовано 1,5 млрд рублей, что позволило модернизировать почти 136 км муниципальных дорог. Продолжается обновление коммунальной инфраструктуры. В реализацию проектов в этой сфере за последние годы было вложено 762 млн рублей, и в следующие два года планируется инвестировать еще 545 млн.

Отдельной темой обсуждения в ходе рабочей встречи стало мастер-планирование. Проекты мастер-планов всех трех ЗАТО региона уже рассмотрены на заседаниях специализированного штаба.

Александр Горовой подчеркнул готовность ГК «Росатом» продолжать дальнейшее сотрудничество с Южным Уралом для улучшения качества жизни в атомградах. И отметил, что подход Челябинской области к развитию ЗАТО оценивается как системный и последовательный.

«Стратегическую безопасность нашего государства обеспечивают в первую очередь люди. Причём речь идёт не только о сотрудниках предприятий, а обо всех жителях. Важно, чтобы в "атомных" городах было комфортно жить и работать. По поручению Президента вместе с регионом и муниципалитетами мы разработали мастер-планы развития Озерска, Снежинска и Трехгорного. Они позволят дать дополнительный импульс масштабной работе по повышению качества жизни людей, которая ведется уже сейчас», - сказал Александр Горовой.

Создание комфортной городской среды в последние годы в ЗАТО проводится системно и комплексно, на эти цели направлено порядка 2 млрд рублей. Работы идут в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования.

Сергей Гергенрейдер, глава Озерска - старейшего в Челябинской области ЗАТО, отмечал, что среди уральских атомградов Озерск первым выиграл всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

«И в 2025 году открыли уникальный объект «Энергия воды». У нас радуют зрителей два театра, Озерск — единственный город, где начали работать сразу два учебно-производственных кластера «Профессионалитет». В Озерске живут и работают замечательные люди с особым «атомным» характером», — подчеркнул Сергей Гергенрейдер. 

Напомним, что все атомграды Южного Урала реализуют проекты в рамах Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Осуществляются мероприятия по благоустройству и в рамках уникальной программы «Наш дом. Наш двор. Наш город». Ее совместное финансирование правительством региона и «Росатомом» составляет порядка 840 млн рублей.

В числе приоритетов продолжения совместной работы региона с «Росатомом» в ходе встречи были обозначены задачи по модернизации медицинской инфраструктуры и подготовки молодых специалистов.

Что касается развития экономической составляющей, то Алексей Текслер отметил уверенный рост инвестиций в основной капитал в атомных городах области. В Озерске и Снежинске созданы территории опережающего развития, в которых уже реализуют проекты 12 резидентов, расширение границ ТОР продолжается.

В завершении рабочей встречи губернатор и представители «Росатома» выразили уверенность, что партнерское взаимодействие по развитию атомградов будет системно продолжаться.

