Назначение Вячеслава Гладкова послом в Абхазию состоится в ближайшее время

Назначение экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии состоится в ближайшее время, передает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Они же говорят, что сам Гладков рад такому назначению.

О возможном отъезде бывшего губернатора прифронтового региона на относительно спокойную дипломатическую работу ранее писали "Ведомости".

В Кремле заявляли, что предложат бывшим губернаторам Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу (Брянская область) новые должности. Богомаз на следующий день после отставки получил свободный мандат депутата Госдумы от "Единой России".