Озгюра Озеля через суд отстранили от руководства турецкой оппозиции

Апелляционный суд Анкары (Турция) отстранил Озгюра Озеля с поста лидера оппозиционной Республиканской народной партии (НРП). Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.

"Суд отменил результаты съезда Республиканской народной партии 2023 года", - заявил Чифтчи.

По данным издания, таким образом пост главы снова занимает Кемаль Кылычдароглу. Ситуация уже обсуждается депутатами в центральном офисе партии.

Напомним, власти Турции обвиняют партию в коррупции, а следствие считает, что при выборах в 2023 году в НРП допустили покупку голосов. В рамках этого дела в прошлом году был арестован мэр Стамбула, оппозиционер Экрем Имамоглу, который якобы мог составить серьезную конкуренцию на выборах президента действующему главе государства.

