Сын фигуриста Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

13-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко Александра отпустили выступать за Азербайджан.

Со следующего сезона фигурист-подросток сможет выступать за Азербайджан на международных соревнованиях, но сначала ему нужно будет получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU), передает РИА Новости. На заседании исполкома Федерации фигурного катания России Плющенко-младший получил специальное открепление.

Александр Плющенко имеет первый спортивный разряд, в крупных российских турнирах не участвует, на место в сборной России по фигурному катанию не претендует. Активно участвует в ледовых шоу своего отца.

Евгений Плющенко - заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.