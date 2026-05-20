Игорь Седов объявил астраханского победителя в номинации «Лучший подъезд». Городские депутаты поздравили жителей

Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится в рамках федерального партийного проекта «Школа ЖКХ», реализуемого уже на протяжении 3 лет.





Инициатива проведения данного конкурса получила заслуженное признание у астраханцев, поэтому ряды его участников с каждым годом пополняются.

В прошлом году на торжественном мероприятии по подведению итогов конкурса «Лучший дом. Лучший двор» региональный координатор проекта «Школа ЖКХ», председатель Городской Думы Игорь Седов объявил победителя в номинации «Лучший подъезд», им стали жители четвёртого подъезда, проживающие в многоквартирном доме переулка Ростовского, 20.





Сегодня во дворе дома, где находится самый лучший подъезд города, было многолюдно. На праздник по случаю открытия таблички победителя конкурса собрались жители микрорайона и почётные гости, среди которых председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия», руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александр Тихонов, депутат Городской Думы по округу № 29, участник СВО Максим Патлах, а также депутат Думы Астраханской области седьмого созыва Владимир Ланцман.

«Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» привлекает значительное внимание жителей Астрахани. Активное участие горожан обусловлено желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», - отметил Александр Тихонов.





Официальная часть завершилась выступлением артистов Астраханской государственной филармонии и чаепитием из самовара на дровах.