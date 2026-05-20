Звезда "Бригады" Дмитрий Дюжев собрался в депутаты Госдумы

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев собирается баллотироваться в Госдуму от "Единой России", информацию подтвердила директор актера Лейла Курашинова, пишет издание "Абзац".

На сайте праймериз "Единой России" Дюжев указан как сторонник партии, собирается баллотироваться по партийному списку от Москвы.

Дюжеву 47 лет. В разделе "биография" он указал, что снялся более чем в 90 фильмах, играл в театре, сам снял кино, номинировался на различные культурные премии.

В разделе "общественная позиция" Дюжев пишет: "Я люблю свою Родину! В 2022 году я принял участие в митинге-концерте "Zа Россию!" в Санкт-Петербурге и посетил с выступлениями Донбасс в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Начиная с лета 2022 года, я регулярно выезжал в новые регионы.

Я неоднократно навещал раненых бойцов в госпиталях, помогая поднять их моральный дух. В частности, Главный военно-клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко. В декабре 2023 года в Москве я представил благотворительный моноспектакль специально для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие было организовано Ассоциацией ветеранов СВО г. Москвы. В апреле 2024 года я выступил с моноспектаклем "Евгений Онегин" перед сотрудниками полиции и Росгвардии в Центре профессиональной подготовки МВД РФ имени Героя России В.А. Тинькова.

Я неоднократно заявлял о поддержке Президента Российской Федерации и о уважении к участникам специальной военной операции".

Что именно артист хочет делать на посту депутата и как собирается улучшить жизнь избирателей в случае победы - Дюжев не сообщает.