В Перми семилетний мальчик госпитализирован после падения с высоты второго этажа

Семилетний мальчик госпитализирован с травмами после падения с высоты второго этажа в Перми, сообщает "АиФ-Прикамье" со ссылкой на собственный источник. ЧП произошло в доме по ул. Елькина 17 мая.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. Ведомство устанавливает обстоятельства травмирования ребенка.

Сейчас пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Отметим, что с наступлением жаркой погоды традиционно растет число случаев падения детей из окон. В целях безопасности не стоит оставлять детей без присмотра, если в доме ребенок, окна нужно держать закрытыми.