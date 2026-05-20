ВТБ спросил у россиян, что они предпочитают - биометрию или пароли

Почти 70% россиян готовы пользоваться биометрией в финансах, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного ВТБ. На вопрос, что удобнее – биометрия или пароли, пин-коды или СМС, треть россиян выбрали биометрию, а 39% сообщили, что все способы для них равноценны. И только 28% предпочтут подождать код в СМС.

Среди самых востребованных биометрических сервисов в финансах россияне назвали вход в онлайн-банк и подтверждение операций по лицу (по 44%**) – это гарантирует, что мошенники не смогут воспользоваться деньгами вместо владельца счета. Респонденты также отмечают биометрию для безопасного подписания документов без визита офис (31%), получения кредита (29%), оплаты покупок и проезда в транспорте (также 29%).

25% респондентов за последний год стали больше доверять банковской биометрии и не слышали ни об одном случае, когда мошенникам удалось обойти эту защиту. 18% опрошенных отметили, что за последний год начали использовать биометрию при оплате, при входе в приложение и других операциях. Еще 38% признали, что стали чаще видеть, как другие используют биометрию в ежедневных финансах, и считают это удобным.

«Мы видим, как постепенно меняется отношение россиян к биометрическим сервисам по мере их проникновения в повседневную жизнь. Чем больше появляется сервисов, которые упрощают доступ к финансам, покупки, подтверждение сделок, подписание документов, – тем больший интерес и готовность их использовать. Банк формирует доверие к самым современным решениям, которые удобны для клиентов. При этом в случае с биометрией россияне больше всего ценят безопасность – каждый второй назвал это самым важным фактором при выборе метода оплаты. Россияне позитивно оценили также удобство и скорость таких сервисов, когда можно забыть дома и карту, и телефон», – рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

* Опрос прошел в апреле 2026 года среди 1500 респондентов-жителей крупных городов России.

**Можно выбрать несколько вариантов ответа