"Опытный завод огнеупоров" в Пышме временно закрыли из-за риска вреда окружающей среде

Верхнепышминский городской суд приостановил деятельность ЗАО "Опытный завод огнеупоров" из-за рисков причинения вреда окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба свердловских судов, в иске, поданном в интересах неопределенного круга лиц, сказано о многочисленных нарушения требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об охране атмосферного воздуха, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательства о промышленной безопасности.

На сегодняшний день судом принято решение приостановить деятельность одного их цехов в производственном здании ЦВОП ЗАО "Опытный завод огнеупоров", расположенном по адресу Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 3, до вступления решения в законную силу.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.