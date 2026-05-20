Воздушная тревога в Литве: власти и жители ушли в укрытия

Руководство Литвы перешло в специальные укрытия из-за воздушной угрозы. Об этом прессе рассказал советник президента Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас, передает ТАСС. Он подтвердил, что глава государства и сотрудники его офиса покинули рабочие кабинеты и проследовали в безопасное место.

Такие же меры предосторожности приняли депутаты Сейма и члены правительства. Одновременно с этим командование армии Литвы призвало гражданское население срочно найти ближайшие убежища. Военные попросили людей оставаться в защищенных помещениях до тех пор, пока не прозвучит сигнал отбоя.

Причиной переполоха стал подозрительный объект, который зафиксировали радары. Военные предполагают, что рядом с восточной границей Литвы пролетал беспилотник. В момент обнаружения аппарат находился в воздушном пространстве Белоруссии, но его близость к рубежам страны заставила все службы безопасности действовать по экстренному протоколу.