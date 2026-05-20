В Перми девять "черных лесорубов" предстанут перед судом за незаконную рубку леса

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, занимавшихся незаконной рубкой лесных насаждений и сбытом древесины, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что мужчина 1982 года рождения вовлёк в противоправный промысел восьмерых знакомых в возрасте от 28 до 65 лет. В период с июля 2023 по май 2024 года соучастники, не имея разрешительных документов, вели заготовку древесины на территории Бардымского и Чернушинского районов. В результате их действий было спилено порядка 400 деревьев различных пород, включая ель, пихту, берёзу, липу и ильм. Суммарный ущерб, причинённый лесному фонду РФ, превысил 12,8 миллиона рублей.

Нелегально заготовленные лесоматериалы вывозились в цех, принадлежащий одному из обвиняемых, где перерабатывались, а в дальнейшем сбывались. Таким образом соучастники выручили более 2 миллионов рублей. Деятельность "чёрных лесорубов" была пресечена сотрудниками правоохранительных органов Прикамья.

На период следствия в отношении организатора была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, его подельникам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На денежные средства в сумме порядка 500 тысяч рублей, найденные в ходе обыска места жительства главного фигуранта, наложен арест.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), направлено в суд.