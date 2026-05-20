Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: День города - должен пройти мощно и ярко, как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока

В администрации Хабаровска состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 168-й годовщины со дня образования города.

Для жителей и гостей города будут организованы фестивали, акции, конкурсы и множество других мероприятий, основные из которых пройдут 29 и 30 мая.

Как сообщили в администрации города, в пятницу, 29 мая, состоятся церемонии возложения цветов к памятникам людям, связанным с историей города. В Городском Дворце культуры состоится торжественное собрание с вручением регалий Почетного гражданина города, премий имени Якова Дьяченко и почетных дипломов мэра города «За заслуги перед городом», а также праздничный концерт, посвященный Дню города.

В субботу, 30 мая, на территории парка Динамо в 12.00 предстоит церемония выездной торжественной регистрации заключения брака и поздравления юбиляров семейной жизни с вручением знака «За супружеское долголетие».

Главным событием празднования станет традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», под который будет задействована вся улица Муравьева-Амурского. Старт фестиваля в 14.30 начнется выступлением участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». В 15.00 состоится торжественное открытие арт-фестиваля, на который в этом году поступило более 100 заявок.

В день проведения арт-фестиваля с 13.00 до 20.00 будет перекрыто дорожное движение по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко.

«Прошу профильные управления обратить внимание на важные моменты. Поскольку движение будет перекрыто, необходимо проинформировать жителей города о путях передвижения автомобилей и о временной схеме движения пассажирского транспорта. Нужно установить дополнительные контейнеры для сбора мусора и биотуалеты. Охрана общественного порядка – на первом месте. Необходимо проработать этот вопрос с правоохранительными органами», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Вечером 18.00-23.00 на Комсомольской площади города пройдет праздничный концерт с участием популярных хабаровских групп.

С 26 мая по 1 июня хабаровчан и гостей города ждут концерты в рамках традиционного Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». 31 мая с 16 часов военные оркестры - участники фестиваля - пройдут марш-парадом по улице Муравьева-Амурского от площади Ленина. Также праздничные программы и мероприятия по случаю 168-й годовщины со дня основания Хабаровска пройдут на сценических площадках во всех районах города.

Еще один вопрос, который обсуждался на оргкомитете, касался сдачи объектов, построенных ко Дню города, и старт новых строек.

В честь 168-й годовщины город получит несколько новых объектов. Это новый корпус детского сада № 50 на 320 мест по улице Тимощука, а также обновленный после капитального ремонта Дом культуры поселка имени Горького. Кроме того, в парках «Северный», «Динамо» и в парке имени Юрия Гагарина появятся новые спортивные и детские площадки. Продолжится благоустройство сквера на улице Калараша, сквера «Сокольники» и сквера воинам-арсенальцам. Запланировано также завершение строительства автомобильной дороги в переулке Брянском. В конце мая начнётся реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров - двух ключевых объектов мастер-плана развития города. Тендеры уже завершены, подрядчик уже определён.

«День города - особый праздник для хабаровчан, он должен пройти мощно и ярко - как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока. Мы готовим масштабную программу, чтобы каждый житель и гость Хабаровска почувствовал праздничное настроение. Пусть эти дни подарят всем незабываемые впечатления», - резюмировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.