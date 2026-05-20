Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: День города - должен пройти мощно и ярко, как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: День города - должен пройти мощно и ярко, как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока

В администрации Хабаровска состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 168-й годовщины со дня образования города. 

Для жителей и гостей города будут организованы фестивали, акции, конкурсы и множество других мероприятий, основные из которых пройдут 29 и 30 мая.

Как сообщили в администрации города, в пятницу, 29 мая, состоятся церемонии возложения цветов к памятникам людям, связанным с историей города. В Городском Дворце культуры состоится торжественное собрание с вручением регалий Почетного гражданина города, премий имени Якова Дьяченко и почетных дипломов мэра города «За заслуги перед городом», а также праздничный концерт, посвященный Дню города.

В субботу, 30 мая, на территории парка Динамо в 12.00 предстоит церемония выездной торжественной регистрации заключения брака и поздравления юбиляров  семейной жизни с вручением знака «За супружеское долголетие».

Главным событием празднования станет традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», под который будет задействована вся улица Муравьева-Амурского. Старт фестиваля в 14.30 начнется выступлением участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». В 15.00 состоится торжественное открытие арт-фестиваля, на который в этом году поступило более 100 заявок.

В день проведения арт-фестиваля с 13.00 до 20.00 будет перекрыто дорожное движение по улице Муравьева-Амурского от Дзержинского до Шевченко.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Прошу профильные управления обратить внимание на важные моменты. Поскольку движение будет перекрыто, необходимо проинформировать жителей города о путях передвижения автомобилей и о временной схеме движения пассажирского транспорта. Нужно установить дополнительные контейнеры для сбора мусора и биотуалеты. Охрана общественного порядка – на первом месте. Необходимо проработать этот вопрос с правоохранительными органами», - подчеркнул Сергей Кравчук.

Вечером 18.00-23.00 на Комсомольской площади города пройдет праздничный концерт с участием популярных хабаровских групп.

С 26 мая по 1 июня хабаровчан и гостей города ждут концерты в рамках традиционного Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». 31 мая с 16 часов военные оркестры - участники фестиваля - пройдут марш-парадом по улице Муравьева-Амурского от площади Ленина. Также праздничные программы и мероприятия по случаю 168-й годовщины со дня основания Хабаровска пройдут на сценических площадках во всех районах города.

Еще один вопрос, который обсуждался на оргкомитете, касался сдачи объектов, построенных ко Дню города, и старт новых строек.

В честь 168-й годовщины город получит несколько новых объектов. Это новый корпус детского сада № 50 на 320 мест по улице Тимощука, а также обновленный после капитального ремонта Дом культуры поселка имени Горького. Кроме того, в парках «Северный», «Динамо» и в парке имени Юрия Гагарина появятся новые спортивные и детские площадки. Продолжится благоустройство сквера на улице Калараша, сквера «Сокольники» и сквера воинам-арсенальцам. Запланировано также завершение строительства автомобильной дороги в переулке Брянском. В конце мая начнётся реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров - двух ключевых объектов мастер-плана развития города. Тендеры уже завершены, подрядчик уже определён.

(2026)|Фото: khv27.ru

«День города - особый праздник для хабаровчан, он должен пройти мощно и ярко - как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока. Мы готовим масштабную программу, чтобы каждый житель и гость Хабаровска почувствовал праздничное настроение. Пусть эти дни подарят всем незабываемые впечатления», - резюмировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теги: мэр хабаровска, сергей кравчук, день города


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети