Певец Shaman помолился на собственные фотографии

Певец Shaman (он же Ярослав Дронов) перекрестился, увидев собственные портреты в холле концертной площадки в Твери, где он должен был выступать.

Портреты были выставлены в честь выступления артиста. На видео, снятом очевидцами, видно, как Шаман подходит к ряду фотографий и усердно крестится.

В прошлом году вирусным стало видео с Шаманом, лижущим лед Байкала. Предполагалось, что певец сделал это в порыве страсти и любви к природе, но в итоге многие сочли это крайне вызывающим и странным. Ситуация тут же обросла множеством мемов и пародий, а местные жители даже попросили байкальских шаманов провести обряд очищения священных вод озера.