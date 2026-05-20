Забастовка в Samsung: власти Южной Кореи спасают экономику от убытков

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок пообещал приложить все силы, чтобы сорвать забастовку сотрудников Samsung Electronics. Профсоюз, в котором состоят 45 тысяч человек, планирует начать протест 21 мая. Чтобы спасти ситуацию, руководство компании и представители правительства встретятся с рабочими 18 мая. Ким Мин Сок подчеркнул, что власти используют все меры, включая экстренное посредничество. По его словам, даже один день простоя заводов по выпуску чипов принесет стране убытки в 1 трлн вон (около 668 млн долларов).

Samsung обеспечивает почти 23% всего корейского экспорта, а в самой компании работают более 120 тысяч человек. Еще 1,7 тысячи компаний поставляют гиганту детали и услуги. Профсоюз требует, чтобы руководство честно рассказало о своих бонусах и сняло ограничения на премии для обычных сотрудников. Рабочие хотят получать 15% от операционной прибыли в качестве премий. Только за первый квартал 2026 года Samsung заработала около 38 млрд долларов, и выплаты по требованию профсоюза могут составить до 30 млрд долларов в год. Пока компания не соглашается на такие условия.

Ситуацию осложняет пример конкурента - компании SK Hynix. Там руководство пообещало выплатить 35 тысячам сотрудников премии по 400 тысяч долларов на фоне огромной прибыли. На этом фоне глава правления Samsung Ли Чжэ Ен уже выступил с официальным заявлением 16 мая. Он искренне извинился перед клиентами и жителями всего мира за беспокойство, которое вызвали внутренние проблемы корпорации.

Теперь правительство и менеджмент пытаются договориться с рабочими, чтобы не допустить остановки производства и защитить национальную экономику.