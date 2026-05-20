ТМК увеличила масштабы межзаводской кооперации для модернизации своих производств

Предприятие ТМК Стальные Технологии, входящее в Трубную металлургическую компанию (ТМК), завершило поставку нового сталевоза для Волжского трубного завода (ВТЗ), филиала ТМК. Данный проект стал результатом совместной работы с инжиниринговым центром Челябинского трубопрокатного завода, сообщает пресс-служба ТМК.

Характеристики сталевоза:

Грузоподъёмность: 150 тонн.

Размеры: длина более 9,5 метров, ширина более 6 метров.

Вес: 65 тонн.

Материал: низколегированная сталь, устойчивая к тепловым и механическим нагрузкам.

Управление: дистанционное.

Особенности конструкции:

Система крепления: амортизирует динамические нагрузки.

Тензодатчики: четыре датчика для передачи информации об объёме стали в ковше в режиме реального времени.

Эти инновации обеспечивают высокую степень безопасности при транспортировке расплавленного металла. Управляющий директор ЧТПЗ и магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК Евгений Губанов отметил, что собственные разработки способствуют снижению зависимости от внешних поставок и обеспечению бесперебойной работы производств.

Ранее ТМК Стальные Технологии уже производило различные изделия тяжёлого машиностроения для других филиалов и партнёров ТМК, включая сталеразливочные ковши и конвертеры.