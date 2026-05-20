На Среднем Урале в ДТП с автомобилем "скорой" погибла пациентка

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". В результате аварии погибла пожилая пациентка.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось 20 мая около 3 часов ночи на 351-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". Предварительно установлено, что 67-летний водитель "скорой" выбрал небезопасную скорость и съехал с проезжей части, после чего врезался в опору уличного освещения.

В результате получила травмы 67-летняя пациентка, перевозимая в медучреждение из Екатеринбурга в Серов. Прибывшей на место ДТП другой каретой "скорой помощи" она была направлена в больницу, но по пути скончалась.

Как уже выяснили в ГАИ, стаж водителя спецавтомобиля составляет 47 лет. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Проведено освидетельствование на опьянение, по результатам которого мужчина оказался трезв.

Сейчас по факту ДТП назначено служебное расследование.