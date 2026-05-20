В Кольчугино закрыли роддом: улучшать демографическую ситуацию теперь придется ездить за 80 км

В Кольчугино (Владимирская область) все же закрыли единственное на весь район (46 тыс. человек) родильное отделение в местной ЦРБ. Теперь там будет работать так называемый ургентный зал, рассчитанный только на прием внезапных родов у рожениц без осложнений. Всех остальных будут отправлять в больницу в соседний район (40 км) или же в областной перинатальный центр во Владимире (80 км).

В заявлении областного министерства здравоохранения говорится: "Все меры направлены на повышение безопасности, качества медицинской помощи и сохранение ее доступности для жительниц Кольчугинского округа".

Планы по закрытию родильного отделения в районе с населением почти 50 тыс. человек (268 родов за 2025 год) появились в прошлом году. Жители Кольчугино и сотрудники больницы пытались добиться отмены решения регионального правительства, выходили на митинги, писали коллективные обращения к руководству страны и в Госдуму. Петиция против закрытия отделения собрала 17 тыс. подписей местных жителей – это почти половина жителей всего города Кольчугино. Граждане пытались задавать властям вопрос о прямом противоречии между насаждаемой политикой повышения рождаемости любой ценой и закрытием роддома, сокращением штата медсотрудников (после закрытия роддома без работы останутся почти 40 человек).

В Госдуме, правда, отделались от вопроса поручением профильному комитету запросить у властей Владимирской области информацию о причинах закрытия роддома (и то после того, как вопрос подняла фракция КПРФ).

А владимирский телеканал "Зебра ТВ" сообщает, что курирующий здравоохранение вице-губернатор Владимир Куимов обвинил кольчугинских медиков в политиканстве.

"Московский комсомолец" указывает на противоречие закону, которым до сих пор не заинтересовалась прокуратура. Согласно приказу Минздрава РФ №1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", ургентные родильные залы создаются в малочисленных населенных пунктах, где число родов — менее 100 в год и невозможно быстро эвакуировать роженицу в полноценный роддом второго или третьего уровня. Но в Кольчугино рожают в два с половиной раза больше!