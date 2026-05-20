Визит Уиткоффа в Россию ожидается в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев журналисту Александру Юнашеву.

Сроки визита и другие подробности Дмитриев не привел.

10 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон не оставляет вопрос о решении украинского конфликта - об этом говорит активность телефонных контактов между США и Россией. По его словам, главные переговорщики по украинскому урегулированию от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "достаточно скоро" приедут в Москву.

На днях в МИД РФ отмечали, что Москва не получала от Киева никаких сигналов к возобновлению переговоров для разрешения украинского конфликта.