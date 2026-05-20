В Екатеринбург поставят еще 15 автобусов-гармошек к июлю

Екатеринбург заключил контракт на поставку очередной партии автобусов-гармошек. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, до 30 июня в уральскую столицу прибудет 15 новых машин, которые пустят на маршруты №№50, 64 и 67.

"В рамках транспортной реформы это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Обновление парка общественного транспорта – одна из наших ключевых задач", - написал градоначальник.

Напомним, что в апреле в Екатеринбурге был полностью обновлен троллейбусный парк. Тогда город получил 55 новых машин модели "Горожанин", созданных на базе автобусов МАЗ-203 и вместимостью почти 100 пассажиров.