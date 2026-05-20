ЛДПР: Политическая стабильность в ЕАЭС обеспечит развитие экономики

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужно создать механизм разрешения конфликтных ситуаций и оградить отношения между странами от влияния фейков, специально создаваемых для раскачивания ситуации. Об этом заявил член Высшего совета ЛДПР Никита Березин на организованном партией в Госдуме круглом столе на тему "Укрепление "Русского мира". Задачи для Великой Евразии". Мероприятие состоялось 19 мая.

"Когда-то нам говорили, что мы не можем взаимодействовать без доллара и евро, а сегодня на площадке ЕАЭС идут расчёты с использованием нацвалют на 96%. Можем, умеем, практикуем, действуем", — сказал Никита Березин, слова которого приводит канал Экономического совета ЛДПР в MAX.

Но появляется другая проблема — внешние силы пытаются влиять на устойчивость ЕАЭС целенаправленными фейками.

"Антиинтеграционные настроения зачастую основываются на том, что какая-то часть недоработана и сразу появляется скандал, его все начинают обсуждать, все руководители начинают смотреть туда, но там ничего такого не произошло. Чтобы этого не было, всем в рамках площадки нужно двигаться совместно", — отметил он.

Для решения проблемы следует создать наднациональную арбитражную систему, подчеркнул Никита Березин.

"Когда у России или других партнёров что-то идёт хорошо, обязательно туда придёт Запад, который считает себя гегемоном. Поэтому нам надо не допустить тех событий, которые были на Украине. Нужно сделать наднациональную арбитражную систему, чтобы все такие конфликтные истории решались на одной площадке и это не доходило до того, что один руководитель государства рассказывает другому руководителю, что происходит "на три этажа ниже", — считает Никита Березин.

По его мнению, у всех партнёров должны быть равные условия, тогда мы не получим ситуацию "Украины 2.0", и политическая стабильность обеспечит развитие экономики.

"Как говорит наш лидер Леонид Слуцкий, нам нужно работать плечом к плечу. Предприниматель для ЛДПР это человек, который не просто организовывает рабочие места. Предпринимательская деятельность позволяет государству двигаться вперёд", — напомнил он.