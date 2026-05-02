Зампред ВЭБа отправлен под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Информация об этом появилась в электронной базе судов общей юрисдикции.

Как сообщает РБК, уголовное дело касается событий 2016 года. Довлатову предъявлены обвинения.

Довлатов работал в "Аэрофлоте", "Силовых машинах", занимал руководящие должности в банке ВТБ и Сбербанке. В марте 2016 года пришел в ВЭБ.РФ. С июня 2018 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-лизинг. С декабря 2020 года работает заместителем председателя ВЭБ.РФ. Также является заместителем главы корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.