Попытку пролета беспилотников предотвратили в Челябинской области
Средства ПВО предотвратили попытку пролета беспилотников над Челябинской областью, сообщил губернатор Алексей Текслер.
"На данный момент режим "Беспилотная опасность" снят",- написал глава региона в своем телеграм-канале.
На фоне угрозы ударов БПЛА аэропорт Челябинска приостановил прием и выпуск самолетов.
Напомним, 2 мая режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.