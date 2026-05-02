Жители Подмосковья не могут работать онлайн из-за домашнего интернета по белым спискам

В Щелковском районе Московской области домашний интернет провайдера "Всем Wi-Fi" с 1 мая работает только по белым спискам. Об этом сообщила "Газете.ру" местная жительница Алена.

По ее словам, в службе поддержки компании сообщили, что это распоряжение "вышестоящего провайдера", ограничения будут действовать все майские праздники.

Она добавила, что провайдер заранее не уведомил абонентов об изменениях. Из-за этого девушка не может полноценно работать онлайн. Она отметила, что видела информацию об ограничениях мобильного интернета, но не домашнего Wi-Fi.

Ранее ряд СМИ сообщил о возможных отключениях мобильного (и не только) интернета и других ограничениях связи в крупных городах на майские праздники. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россияне уже давно привыкли к отключениям интернета на праздники и спокойно переживут, если что-то подобное произойдет.