Три человека ранены в курском приграничье в результате атаки дрона на автомобиль

Три человека ранены в Курской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, которая направлялась в Брянск. Это произошло в приграничье - в Хомутовском районе .

У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен.

Всего, по словам губернатора, силы ПВО за прошедшие сутки сбили 79 БПЛА над территорией Курской области. Также ВСУ 42 раза применили артиллерию по отселенным пунктам региона.