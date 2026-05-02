Суд арестовал мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Паслеру на митинге

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал на 14 суток мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области на первомайском митинге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Задержанный - 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Суд признал его виновным по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство".

Напомним, мужчина подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на митинге в честь 1 мая, который проходил на Екатеринбург-Арене. Глава региона в этот момент фотографировался с одной из посетительниц мероприятия.

"Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности", - сообщили в пресс-службе судов региона. Уточняется, что оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что вход на Арену был организован через пункты допуска, которые призваны отсеивать нетрезвых посетителей, а также пресекать пронос запрещенных предметов.