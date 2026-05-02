На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение, возникшее 1 мая после очередной атаки БПЛА.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня. На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники.

Напомним, мощные пожары произошли в Туапсе после атак 20 и 28 апреля, когда налету подвергся нефтеперерабатывающий завод. Последний пожар удалось потушить только 30 апреля.