Первомай в Тыве: Праздничное шествие, профориентационный фестиваль, выставка местных производителей

Первомайское шествие в Туве прошло под знаком Года созидательного труда и семейных ценностей.

Поздравляя земляков, Глава Тувы отметил, что именно труд, направленный на благо родной республики и всей страны, по-настоящему объединяет всех, кто на своем рабочем месте вносит вклад в наше общее будущее. Владислав Ховалыг напомнил о самоотверженной работе старших поколений, которые помогали фронту в годы Великой Отечественной войны, создавали легендарные "красные обозы".





А сегодня вся республика и трудовые коллективы собирают гуманитарную помощь в поддержку участников специальной военной операции.

"Тува развивается. Идет активное обновление жизни, строятся новые микрорайоны, современные школы и больницы, открываются производства. Молодежь смело проявляет себя в новых профессиях и реализует свои бизнес-проекты. Особую гордость вызывают наши трудовые династии, где любовь к профессии и мастерство передаются от родителей к детям. Это еще раз подтверждает простую истину: созидательный труд это самый прочный фундамент в жизни человека, семьи и всей нашей страны", - сказал Владислав Ховалыг.





В параде-шествии, в котором вместе с земляками принял участие и Глава Тувы, прошли представители 53 трудовых коллектива, собранные в девять колонн - более 2000 участников. Шествие под сопровождение маршей в исполнении Духового оркестра Правительства Республики Тыва, открыли Глава республики Владислав Ховалыг, спикер Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа, Герои России Буян Куулар и Чалым Чулдум-оол, мать-героиня России Айнааш Ондар.

На площади Арата в Кызыле для полутора тысяч зрителей были развернуты выставка местных товаропроизводителей. А для всех желающих республиканской столицы здесь работали передвижные ФГ-установки, позволяющие пройти медобследование.

После парада Глава Тувы Владислав Ховалыг осмотрел выставку, пообщался с производителями и оценил представленную продукцию, особо заинтересовавшись сувенирной продукцией, сельхозтоварами и молодежными инициативами.

«Приятно видеть, как наши предприниматели, фермеры и студенты техникумов развивают свое дело и выпускают качественную, родную продукцию», — отметил он.

Также на площади Арата в Кызыле прошёл Республиканский профориентационный фестиваль «Профи-2026». Глава Тувы Владислав Ховалыг, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Алексей Сазан-оол и министр образования Тувы Орлан Соян ознакомились с экспозициями, пообщались с участниками и подчеркнули важность развития профессионального образования для будущего региона.

Фестиваль стал важной площадкой для знакомства молодёжи Тувы с востребованными рабочими профессиями и подчеркнул значимость созидательного труда и семейных традиций в современном обществе.

А завершилось первомайское празднование концертом творческих коллективов Тувы.