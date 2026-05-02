Операторов БПЛА, атаковавших Брянскую область, объявили в розыск

Четыре оператора украинских беспилотников, которых следствие связывает с атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Следственный комитет заочно предъявил обвинения Андрею Циту, Сергею Зеничу, Василию Логину и Богдану Цвигуну по делу о терактах в регионе. По данным следствия, данные лица организовали серию атак БПЛА на Брянскую область в 2025 году. Месяц назад суд в Москве санкционировал их заочный арест.

Напомним, в феврале 2026 года губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку БПЛА. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Сообщалось, что над регионом сбили более 170 беспилотников. Атака шла более 12 часов. В мае прошлого года сообщалось, что село в Брянской области практически полностью сгорело после атак украинских беспилотников.