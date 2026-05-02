Семья из семи человек погибла при пожаре в ХМАО

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58. К моменту приезда спасателей здание было охвачено огнем. По словам губернатора, была угроза распространения на соседние строения.

Пожар полностью ликвидировали в 03.30 на площади 142 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, сообщил Кухарук.