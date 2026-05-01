Трамп объявил 60-дневную войну с Ираном оконченной

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу объявил, что считает завершенной войну с Ираном. Американские войска пока задержатся в регионе для поддержания порядка и предотвращения возможных угроз со стороны Тегерана. В письме Трамп отметил, что после объявленного им 7 апреля двухнедельного прекращения огня не было зафиксировано ни одного случая обмена ударами.

"Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - говорится в письме Трампа.

Ранее сегодня Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение операции против Ирана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом, сославшись на неконституционность этой нормы и опыт своих предшественников.

"Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки (военных полномочий в 60 дней - ред.). Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным - и мы с этим согласны", - сказал Трамп журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос, планирует ли он запрашивать разрешение конгресса для продолжения военных действий против Ирана.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней без разрешения конгресса. Так, срок военных полномочий Трампа по ситуации вокруг Ирана истекает 1 мая, сообщает РИА Новости.