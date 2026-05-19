Центр детского движения страны - более 30 тысяч участников собрало первое празднование Дня детских объединений в Кировской области

20 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Центр детского движения страны - более 30 тысяч участников собрало первое празднование Дня детских объединений в Кировской области

Государственный региональный праздник - День детских объединений  сегодня впервые масштабно отметили в Кировской области. Инициатором этого проекта стал губернатор Александр Соколов. Мероприятия Дня детских объединений объединили более 30 тысяч участников региона и других субъектов страны.

Вместе с кировчанами его отметил ведущие исследователи и руководители детских объединений России: начальник Главного Штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой РФ Владислав Головин, председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых», Герой РФ Артур Орлов, профессор департамента педагогики Московского педагогического университета Борис Куприянов, ректор Института открытий Сергей Тетерский, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов, руководитель ресурсного центра социально-гуманитарной направленности Дворца творчества Костромской области Татьяна Асафова.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

В течение дня на различных площадках Кирова, во всех муниципалитетах области проходили мероприятия, участниками которых стали участие ребята из общественных организаций «Движение Первых», ЮНАРМИИ, добровольческих объединений, спортивных школ, трудовых отрядов и Орлят России.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт не всю страну. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее", — сказал Владислав Головин.

Стартом празднования стал Парад детских объединений на Театральной площади, в котором участвовали около 800 юных граждан. В ЛинТехе № 28 прошел Форум детских объединений, собравший более 450 школьников. На площадке форума в рамках мероприятия «Сто вопросов взрослому» губернатор Александр Соколов и Герои России Владислав Головин и Артур Орлов ответили на вопросы детей.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Все, что создано в нашей стране, создано для вас, чтобы вы развивались, чтобы вы выбирали правильный маршрут становления. Спасибо губернатору Кировской области и всей команде за это мероприятие. Каждый день нужно делать шаг вперед. Желаю, чтобы вы мечтали, потому что мечты имеют способность сбываться. Гордитесь нашей страной! Сила в единстве, сила в команде, сила в правде, — сказал Артур Орлов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также в рамках Дня детских объединений прошли научно-практическая конференция с экспертами «Воспитание: опыт и современные тенденции», квест «Вместе мы — сила!» для школьных команд, мероприятие «Город молодых/Картонный челлендж», генерация идей (стратегическая сессия) «Кировская область 2036» для участников детских объединений.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Начальник Главного Штаба всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин высказал уверенность, что идею проводить День детских объединений нужно масштабировать на всю страну.

"Большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт на всю страну. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее", — сказал Владислав Головин.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Сергей Тетерский, ректор Института открытий, доктор педагогических наук, профессор, акцентировал роль Кировской области как центра страны с точки зрения поддержки детского движения.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Потому что это единственный регион в России, который объявил государственный праздник регионального уровня 19 мая в День пионерии, в день рождения «Движения Первых». Я очень рад. Я вообще люблю Киров, Кировскую область, потому что здесь многое делается для молодежных организаций, молодёжных социальных инициатив. И я когда приезжаю, я всегда говорю: Киров — это образец и пример и молодёжной политики, и детского движения", — подчеркнул ректор.

Теги: день детских объединений, александр соколов, форум, движение первых, юнармия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети