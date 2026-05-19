Центр детского движения страны - более 30 тысяч участников собрало первое празднование Дня детских объединений в Кировской области

Государственный региональный праздник - День детских объединений сегодня впервые масштабно отметили в Кировской области. Инициатором этого проекта стал губернатор Александр Соколов. Мероприятия Дня детских объединений объединили более 30 тысяч участников региона и других субъектов страны.

Вместе с кировчанами его отметил ведущие исследователи и руководители детских объединений России: начальник Главного Штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой РФ Владислав Головин, председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых», Герой РФ Артур Орлов, профессор департамента педагогики Московского педагогического университета Борис Куприянов, ректор Института открытий Сергей Тетерский, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов, руководитель ресурсного центра социально-гуманитарной направленности Дворца творчества Костромской области Татьяна Асафова.

В течение дня на различных площадках Кирова, во всех муниципалитетах области проходили мероприятия, участниками которых стали участие ребята из общественных организаций «Движение Первых», ЮНАРМИИ, добровольческих объединений, спортивных школ, трудовых отрядов и Орлят России.

Стартом празднования стал Парад детских объединений на Театральной площади, в котором участвовали около 800 юных граждан. В ЛинТехе № 28 прошел Форум детских объединений, собравший более 450 школьников. На площадке форума в рамках мероприятия «Сто вопросов взрослому» губернатор Александр Соколов и Герои России Владислав Головин и Артур Орлов ответили на вопросы детей.

"Все, что создано в нашей стране, создано для вас, чтобы вы развивались, чтобы вы выбирали правильный маршрут становления. Спасибо губернатору Кировской области и всей команде за это мероприятие. Каждый день нужно делать шаг вперед. Желаю, чтобы вы мечтали, потому что мечты имеют способность сбываться. Гордитесь нашей страной! Сила в единстве, сила в команде, сила в правде, — сказал Артур Орлов.

Также в рамках Дня детских объединений прошли научно-практическая конференция с экспертами «Воспитание: опыт и современные тенденции», квест «Вместе мы — сила!» для школьных команд, мероприятие «Город молодых/Картонный челлендж», генерация идей (стратегическая сессия) «Кировская область 2036» для участников детских объединений.

Начальник Главного Штаба всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин высказал уверенность, что идею проводить День детских объединений нужно масштабировать на всю страну.

"Большая радость присутствовать на таком памятном событии — праздновании Дня детских объединений. Кировская область первой провела этот праздник. В будущем, я думаю, мы масштабируем этот опыт на всю страну. Чтим прошлое, ценим настоящее и верим в будущее", — сказал Владислав Головин.

Сергей Тетерский, ректор Института открытий, доктор педагогических наук, профессор, акцентировал роль Кировской области как центра страны с точки зрения поддержки детского движения.

"Потому что это единственный регион в России, который объявил государственный праздник регионального уровня 19 мая в День пионерии, в день рождения «Движения Первых». Я очень рад. Я вообще люблю Киров, Кировскую область, потому что здесь многое делается для молодежных организаций, молодёжных социальных инициатив. И я когда приезжаю, я всегда говорю: Киров — это образец и пример и молодёжной политики, и детского движения", — подчеркнул ректор.