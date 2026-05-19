Сергей Ситников обсудил перспективные разработки в ходе рабочего визита на Костромскую лесную опытную станцию

Костромская станция - это филиал Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. Специалисты станции занимаются вопросами селекции и семеноводства древесных пород, разработкой агротехники выведения и выращивания новых сортов ценных видов дикорастущих ягодных растений.

Исследования проводят на территории пяти областей – Костромской, Ярославской, Кировской, Новгородской и Ивановской.

Как сообщили губернатору специалисты, станцией были зарегистрированы и получены 9 патентов на достижения в области селекции сортов болотной и крупноплодной клюквы и брусники. Запатентованы сорта голубики узколистной и княженики арктической. При это урожайность с каждого куста составляет 5 -7 кг.

В ходе рабочей поездки на станцию Сергей Ситников высоко оценил научную деятельность коллектива. Он особо отметил значимость выведения новых сортов ягод для импортозамещения и экономики региона. Так как создание новых сортов открыло перспективу для их промышленного производства. По данным департамента АПК, плодово-ягодную продукцию в регионе выращивают уже 5 фермерских хозяйств в Буйском, Костромском, Красносельском и Судиславском районах.

«Последние годы я наблюдаю очень серьезные подвижки в ягодном направлении. Разработаны сорта, которые имеют продуктивность выше на 30%, менее подвержены заболеваниям. То есть эффективность ягодного хозяйства выросла на треть. Это дорогого стоит. Поэтому вся научная работа, которая здесь проводится, она без сомнения очень полезна», - подчеркнул Сергей Ситников.

Необходимо напомнить, что в рамках исполнения поручения губернатора в регионе действуют меры поддержки производителей плодово-ягодных культур. Благодаря чему АПК региона расширяет посадочные площади, активно развивается агротуризм. Общая площадь ягодных насаждений в плодоносящем возрасте в Костромской области составляет более 90 га.

Губернатор обсудил с сотрудниками станции вопросы подготовки кадров и сохранения уникальной научной школы.

«Уже сейчас надо искать тех, кто увлечен ботаникой, научной деятельностью, которая представлена здесь. Чтобы учащиеся по целевому назначению поступали в сельхозакадемию, на протяжении всего времени обучения собирали материалы для научных работ, курсовиков, дипломов, чтобы выходили на диссертационную работу обязательно», - отметил глава региона.

Председатель комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов, член партии «Единая Россия» Татьяна Быстрякова предложила использовать опыт работы станции для занятий в центре естественно-научного образования «Биополис».

«Станцию можно рассматривать, как научную базу для школьников. Для того, чтобы это учреждение могло по целевым договорам ребят отправлять на обучение, чтобы ребята потом могли вернуться, здесь работать и продолжать научную работу», - прокомментировала Татьяна Быстрякова.