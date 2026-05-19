19 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Символическим стартом реконструкции парка у Дворца творчества – Мемориала в Кирове стала посадка деревьев в "Аллее поколений"

В рамках мероприятий празднования Дня детских объединений и в преддверии 90-летия Кировской области глава региона Александр Соколов вместе Героями России, председателем российской «Юнармии» Владиславом Головиным, руководителем «Движения Первых» Артуром Орловым, депутатом Андреем Березиным дали старт проекту благоустройства парка у «Дворца творчества – Мемориала».

Губернатору Александру Соколову был представлен макет реконструкции парка.

"Этот проект особенный. Его продумала сама молодежь, и идея стала для всех нас – детей и взрослых – объединяющей. Благоустройство парка оставалось мечтой нескольких поколений. И сегодня мы начали воплощать эту идею в жизнь", — сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Символическим стартом проекта реконструкции и благоустройства стала церемония высадка деревьев, которые станут частью «Аллеи поколений». 10 саженцев сирени появились в парке.

Участвовали в символической акции активисты «Движения Первых» и почетные гости Кировской области.

"Аллея поколений" — символ связи времен. Рад, что наша молодежь не просто просит изменений – она предлагает идеи и сама создает будущее", — подчеркнул Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Также во время мероприятия активисты «Движения первых» записали послание ребятам из будущего - в 2036 год. Послание поместят в виртуальную капсулу времени, которая представляет собой QR-код. При наведении на него пойдет отсчет времени уже до 100-летнего юбилея Кировской области.

И уже 19 мая 2036 года при наведении на QR-код будет трансляция видеопослания для жителей и гостей Кировской области.

Теги: александр соколов, капсула времени, аллея поколений, видеопослание


