Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко открыл цикл зональных совещаний органов территориального общественного самоуправления Кубани

Сегодня в Геленджике председатель ЗСК Юрий Бурлачко открыл цикл зональных совещаний об итогах деятельности органов территориального общественного самоуправления за 2025 год. До конца мая совещания пройдут еще в 5 зонах Кубани.

В мероприятии, которое состоялось на территории культурно-делового центра «Геленджик Арена», принимали участие депутаты Госдумы РФ Иван Демченко и Сергей Алтухов, директор департамента внутренней политики Краснодарского края Виталий Пикула, депутаты ЗСК, руководители муниципальных образований и Советов, представители органов ТОС из Анапы, Новороссийска, Сочи, Абинского, Крымского, Славянского, Темрюкского районов, а также Туапсинского муниципального округа и непосредственно Геленджика.

Напомним, такие зональные совещания проводятся ЗСК ежегодно.

Они стали площадкой, где активисты-общественники знакомятся с новыми практиками, обмениваются опытом. В рамках мероприятия проводится награждение победителей краевого конкурса на «Лучший орган ТОС», учрежденного ЗСК в 2007 году.

Первым пунктом повестки дня совещания в Геленджике стал традиционный семинар, в рамках которого руководителям органов территориального общественного самоуправления рассказали о мерах поддержки тосовского движения и законодательных нововведениях, касающихся их деятельности. Спикерами семинара были председатель профильного комитета ЗСК Андрей Дорошев и представители краевой администрации.

В рамках проведения совещания в фойе комплекса была развернута выставка достижений органов ТОС, на стендах которой активисты-общественники представили результаты своей работы. С 2007 года по инициативе тосовцев в муниципальных образованиях края благоустроено более 600 общественных территорий и пространств, проведен ремонт более 200 объектов инфраструктуры.

Знаковым событием дня стала торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС».

Юрий Бурлачко, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что на Кубани действует уже более 6,5 тысяч органов территориального общественного самоуправления, представляющих собой сообщество неравнодушных людей.

Председатель ЗСК рассказал и о возможностях, которые открываются перед органами ТОС в случае получения юридического статуса. В частности, они могут претендовать на поддержку в виде губернаторских или президентских грантов, а также принять участии в программе инициативного бюджетирования. Руководитель кубанского парламента также напомнил, что с 2018 года депутаты ЗСК при поддержке Губернатора края  увеличили призовой фонд регионального конкурса «Лучший орган ТОС» вдвое, до 100 млн рублей.

«Сейчас, в непростое время, роль ТОСов выросла в разы. Вы не только решаете вопросы благоустройства. Сегодня вы там, где трудно. Тихо, без громких отчетов помогаете волонтерам, поддерживаете ребят на передовой, собираете гуманитарную помощь. За это вам особые слова признательности», – сказал Юрий Бурлачко.

Победителей и призеров конкурса поздравил также депутат Госдумы Иван Демченко. Депутат Госдумы Сергей Алтухов, обращаясь к участникам зонального совещания, подчеркнул, что итогом работы ТОС является не только множество реализованных проектов, но и сохранение доверия жителей. Виталий Пикула особо выделил роль активистов ТОС в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Туапсе. Слова благодарности за проведенную работу общественникам адресовал также и глава администрации города-курорта Геленджика Алексей Богодистов. 

Далее тосовцам вручили дипломы и памятные знаки Законодательного Собрания Краснодарского края, а также Благодарности Губернатора Краснодарского края. Завершилось мероприятие выступлениями творческих коллективов.  

