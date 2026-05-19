58% россиянок, проверивших репродуктивную систему, оказались здоровы - Минздрав

Только 58% россиянок репродуктивного возраста можно отнести к первой группе здоровья (здоров или почти здоров), таковы итоги репродуктивной диспансеризации за первый квартал 2026 года, данные озвучили специалисты Минздрава России.

К первой группе здоровья также отнесли 87% мужчин, прошедших диспансеризацию с начала года.

Ко второй группе – люди с факторами риска гинекологических или урологических заболеваний – отнесли 25% женщин и 10% мужчин. В третью группу – с выявленными заболеваниями репродуктивной системы или сниженной фертильностью – отнесли 16% женщин и 2% мужчин.

Всего в первом квартале репродуктивную диспансеризацию прошли 4 млн человек, 55% из них - женщины, 45% - мужчины.

На начало 2026 года в России насчитывалось около 34 млн женщин репродуктивного возраста (Минздрав относит к нему женщин 18-49 лет). Таким образом, в первом квартале диспансеризацию прошли около 6% женщин репродуктивного возраста.