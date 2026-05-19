РЖД запустит высокоскоростной интернет в "Сапсанах" и "Ласточках"

Компания "Российские железные дороги" обеспечит пассажиров скоростных поездов стабильным и быстрым интернетом. Представители РЖД сообщили, что специалисты начнут испытывать систему широкополосной передачи данных уже в этом году. Тестовые работы на составах "Сапсан" и "Ласточка" продлятся до конца 2027 года.

Сначала инженеры настроят качественный доступ в сеть для пассажиров первых составов "Сапсан". Как только эксперты завершат все испытания, интернет станет доступен людям на протяжении всей поездки. После этого компания планирует устанавливать терминалы спутниковой связи на поездах "Ласточка", которые курсируют между регионами.

Благодаря новой технологии путешественники смогут пользоваться привычными онлайн-сервисами даже на высокой скорости. РЖД рассчитывает, что установка современного оборудования на подвижной состав решит проблему плохого сигнала в пути и сделает поездки более комфортными.

Ранее сообщалось, что идея пускать в интернет только по паспорту кажется полезной лишь на словах, но на деле она опасна и бесполезна. Глава InfoWatch Наталья Касперская уверена, что такая идентификация не остановит преступников, которые легко украдут чужие данные или используют дипфейки, зато сделает обычных граждан беззащитными и полностью "прозрачными".