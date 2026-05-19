Тюменка наказана за попытки насильственного захвата власти

В Тюмени наказана местная жительница по фамилии Пашнина. Она получила серьёзный срок за попытки насильственного захвата власти.

По данным управления ФСБ по центральному военному округу, она является сторонницей идеи о незаконном прекращении существования СССР. Она и её единомышленники убеждали военнослужащих Тюменского гарнизона и других людей вступить в "Совет народных депутатов Тюменской области РСФСР". Потом они собирались насильственно захватить власть.

Приговор – девять лет колонии общего режима и другие, более мелкие наказания. Приговор вступил в силу, сообщает "Тюменская линия".