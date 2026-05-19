Митрополит Екатеринбургский призвал пионеров чтить Николая II как своего отца-основателя

Пионеры должны чтить императора Николая II как своего отца-основателя и отмечать день его рождения. Об этом в своих соцсетях заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"С Днем пионерии? Странным будет звучать такое поздравление из уст митрополита. Особенно в день рождения святого страстотерпца Николая II, убитого теми же людьми, что учредили Пионерскую организацию… Но нет. Пионеры должны быть благодарными Николаю Второму, и почитать его как своего отца-основателя!!! Да, именно так!!" - заявил владыка.

По его словам, единая организация скаутов в Российской империи развивалась еще с 1902 г., а решение о ее создании исходило именно от Николая II. Осенью 1921 года идейный вдохновитель и инициатор создания пионерии Надежда Крупская публично предложила создать детскую организацию "скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию", так как хоть и критиковала буржуазный скаутизм, но "признавала его методы воспитания молодого поколения". А уже 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции комсомола было принято официальное решение о создании пионерии. Этот же день и принято считать Днем рождения пионерии.

"Так что и пионерия, и "Движение Первых" должны сегодня отмечать день рождения своего основателя - святого страстотерпца Николая Второго!" - добавил митрополит.