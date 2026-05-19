По делу о смерти основателя Mango задержали его сына

В Испании задержали Джонатана Андика, сына основателя компании Mango Исака Андика, который погиб в 2024 году.

Местные СМИ сообщают, что задержанного обвиняют в убийстве. Мужчину доставили в суд для допроса, передает ТАСС.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2024 года. Бизнесмен находился на экскурсии со своей семьей. Андик умер после падения в ущелье возле пещер Сальнитре. В момент трагедии Джонатан находился рядом с отцом и утверждал, что тот случайно сорвался в пропасть.

Изначально полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако отсутствие свидетелей и сомнения в том, что участок маршрута мог представлять опасность, заставили следствие пересмотреть первоначальные выводы. Также внимание полиции привлекли противоречия в показаниях старшего сына Андика. В итоге расследование было возобновлено, а затем дело переквалифицировали в убийство.

По информации испанских изданий, следствие несколько месяцев изучало переписки, передвижения и взаимоотношения семьи. Выяснилось, что общение отца и старшего сына было напряженным из-за вопросов бизнеса и наследства.