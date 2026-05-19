Александр Соколов и Владислав Головин открыли Форум детских объединений и ответили на вопросы юных кировчан

В кировском лицее информационных технологий № 28 стартовала работа Форума детских объединений. Это мероприятие, которое собрало 450 школьников, проходит в рамках Дня детских объединений, который Кировская область отмечает впервые.

На открытии форума к его участникам обратился губернатор Кировской области Александр Соколов.

"19 мая был Днем пионерии, 19 мая создано «Движение первых» и то, что мы объявили 19 мая Днем детских объединений Кировской области — это сигнал вам, уважаемые ребята, что мы, взрослые, живем и работаем ради вас, мы хотим, чтобы вы жили лучше нас и были лучше нас", — сказал Александр Соколов.

На площадке форума состоялось мероприятие «Сто вопросов взрослому», в рамках которого губернатор Александр Соколов обсудил развитие региона с юными земляками, а также их педагогами и наставниками.

Молодые кировчане также смогли задать вопросы Героям России — руководителю «Юнармии» Владиславу Головину и главе «Движения Первых» Артуру Орлову.

"Я учился в школе № 28 Кирова. И хотя сейчас уже имею опыт публичных выступлений, но здесь, в своей родной школе, испытываю такое волнение, которое давно не испытывал. Я вижу перед собой своих педагогов, директора школы – и очень стараюсь выступить достойно, не допустить никаких ошибок в речи", — признался Герой России, легендарный морпех «Струна».

Владислав Головин рассказал ребятам, что, во время учебы в школе, он посещал занятия преподавателя-организатора Владимира Бирюкова, который возглавлял патриотический клуб учреждения.

"Я без сомнений и колебаний занимался в клубе, и сейчас мне очень приятно видеть, каких масштабов и результатов достигли молодежные объединения Кировской области. Каждое объединение имеет свою уникальность, каждый занимается важным делом, и все вместе мы работаем на благо нашей Родины", — сказал Вячеслав Головин и пожелал ребятам успехов.

Руководитель кировского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Анастасия Борцова на площадке форума отметила, насколько важно сегодня воспитывать в детях чувство единства и гордости за свою страну.

"На форуме детских объединений ребята наравне со взрослыми обсуждали темы гражданской активности, темы патриотизма. Это очень важно. Как говорит губернатор Александр Соколов, дети – это не будущее, а настоящее. Именно сейчас в них формируются личностные качества, с которыми ребята вступят потом во взрослую жизнь. Этот праздник стал для меня не просто торжеством, а настоящим открытием. Он демонстрирует, как много у нас активных, целеустремленных детей, молодых людей, по-настоящему любящих свою Родину", – прокомментировала Анастасия Борцова.

Добавим, что в программе работы Форума также научно-практическая конференция, квест для школьных команд «Вместе мы - сила!», стратегическая сессия «Кировская область 2036» и другие мероприятия.