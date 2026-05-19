В Екатеринбурге на две недели закроют движение по Онежской улице

Строители на две недели закроют движение транспорта по улице Онежская в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от Шатурской до административного здания на улице Белинского, 169 Б/1. С 1 по 14 июня специалисты ООО Специализированный застройщик "АТЛАС Шатурский" будут проводить работы по благоустройству территории у строящихся домов в квартале улиц Саввы Белых, Шатурской и Белинского.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Саввы Белых и Шатурской. К началу работ строители установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.